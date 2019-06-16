Дуда сделал "массаж эго Трампа"

14 июня Дональд Трамп отпраздновал свой 73-й день рождения. За пару дней до семейного праздника к Трампу прибыл его самый преданный поклонник из Европы президент Польши Анджей Дуда. Практически с подарками. Прямо по вкусу именинника: Польша закупит 32 боевых самолета F-35 на сумму примерно в 3 миллиарда долларов, а также американский сжиженный газа на сумму порядка 8 миллиардов долларов. Также президенты Трамп и Дуда договорились разместить в Польше эскадрилью американских разведывательных беспилотников и дополнительно тысячу американских военных. При этом всю инфраструктуру для размещения солдат и техники Польша берется подготовить сама и за свой счет.

Польша, как известно, ежегодно получает из фондов Евросоюза ежегодные дотации порядка 20 миллиардов евро. Таким образом, можно утверждать, что Дуда подарки Трампу делал из кассы Евросоюза. И Дуду, и Трампа это устраивает.

Над Дудой смеется даже американская пресса. Польского президента журналисты окрестили "массаж эго Трампа". Это после того, как прошлой осенью Дуда предложил назвать американскую базу в Польше "Форт Трамп".