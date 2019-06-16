Медведчук решил бороться с "тарифным геноцидом"

Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук заявил о намерении своей партии бороться с "тарифным геноцидом" ради украинцев, которые хотят лучшей жизни.

Ранее Медведчук говорил, что Украина, находящаяся в глубоком экономическом кризисе, вряд ли продержится больше года.

Люди хотят повысить уровень своего благосостояния, получить работу. Им нужно, чтобы экономический курс изменился, написал политик твит.

С 1 января минимальная зарплата на Украине была повышена на 12% и достигла 114 долларов. Однако на фоне роста цен украинцы этого не почувствовали, отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Документ был опубликован и вступил в законную силу.