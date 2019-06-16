Олимпийский чемпион Тищенко завоевал первый титул на профессиональном ринге

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко стал обладателем титула WBO Intercontinental в первом тяжелом весе. В своем пятом поединке на профессиональном ринге российский боксер взял верх над Абрахамом Табулой из Ганы, отобрав у него чемпионский пояс.

Титульный бой, состоявшийся в Екатеринбурге в рамках второго Международного боксерского форума, завершился досрочной победой россиянина. Уже в первом раунде Тищенко закончил поединок техническим нокаутом.

Отметим, что ранее россиянин провел четыре боя на профессиональном ринге. Все встречи завершились в пользу боксера из России.