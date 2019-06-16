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Ситуация в Донбассе 52 минуты назад
Защитники Донбасса уничтожили украинский "Фантом"
Служащие Народной милиции ЛНР уничтожили беспилотник украинских военных, который вел разведку в районе поселка Голубовский на Попаснянском направлении. По словам офицера пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной республики Ивана Филипоненко, попытка применения противником беспилотного летательного аппарата типа "Фантом" была предотвращена благодаря слаженным действиям личного состава поста воздушного наблюдения.
Ранее начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявлял, что в апреле и мае нынешнего года подразделения луганчан сбили пять украинских беспилотников, передает ТАСС.
Филипоненко также рассказал, что район населенного пункта Попасная в зоне ответственности 54-й бригады Вооруженных сил Украины представляет наибольшую минную опасность из-за беспорядочного минирования со стороны украинских военных. Опасная ситуация в этом районе, по его словам, сложилась из-за отсутствия карт минных полей, передает РИА Новости.
Из-за такого беспорядочного минирования территорий у линии соприкосновения гибнут как бойцы ВСУ, так и мирные жители, добавил Филипоненко. Например, не далее как 7 июня сообщалось, что между городом Попасная и селом Новозвановка подорвался трактор, пострадали два тракториста.
При этом, по словам Ивана Филипоненко, украинские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Цель таких действий, для которых активно используются маневренные группы радиоэлектронной борьбы из состава 20 отдельного батальона РЭБ — скрыть расположение запрещенного Минскими соглашениями вооружения вблизи жилых домов.
По словам Филипоненко, в связи с действиями украинских военных существенно участились жалобы жителей подконтрольного ВСУ населенного пункта Счастье на отсутствие сигналов телевизионного и радиовещания. Применение ВСУ средств радиоэлектронной борьбы, добавил Филипоненко, отмечает и сама СММ ОБСЕ.
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