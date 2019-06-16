Операция Sentinelle: мужчина, угрожавший французским военным, получил пулю

В ходе антитеррористической операции "Сантинель" (Sentinelle) в Лионе военные задержали мужчину, который угрожал им ножом.

Инцидент случился в военном госпитале и с терроризмом не связан. Патрульные ранили злоумышленника в ногу.

Подробной информации пока нет, передает ТАСС.