Медведчук объяснил, почему "за державу обидно"

Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает ненормальной ситуацию, когда генеральный прокурор страны не имеет юридического образования.

"Это не просто позор. За державу обидно", — написал Медведчук в воскресенье в своем Twitter.

Он отметил, что генпрокуратура — это ведомство, которое напрямую влияет на состояние правового государства. Поэтому Медведчука возмущает тот факт, что во главе данной структуры находится человек без профессиональной подготовки.

Пост генпрокурора Украины занимает Юрий Луценко. В начале текущей недели стало известно, что президент страны Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение Луценко. Однако генпрокурор уверен, что глава государства не имел на это права, и депутаты его не уволят. Луценко заявил, что не оставит свою должность до формирования нового парламента.