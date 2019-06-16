В центре Москвы дебошира выгнали из бара на улицу, где ему распылили перец в лицо

Задержан дебошир, пытавшийся устроить погром в одном из московских баров, сообщает "Интерфакс". По данным информагентства, неизвестный не смог расплатиться за вторую кружку пива. Он вышел на улицу и кинул бутылку в прохожего, который распылил ему в лицо перцовый баллончик.

Инцидент произошел в баре "Комета" в Пятницком переулке. Сотрудники заведения оказали хулигану, вооруженному ножом, сопротивление, закрыв двери. Хулигана это не остановило, и он выбил стекло в двери.

Мужчина задержан сотрудниками полиции. Ему оказали медпомощь, перевязав раны на руках и лице. Сейчас бар, на которое напал неизвестный, оцеплено нарядом полиции. Ведутся следственные действия.