В Москву из Милана летит "Боинг" с неисправностью

В Москве готовится сесть пассажирский "Боинг-737" компании "Аэрофлот" из Милана, у которого обнаружена неисправность. Сначала "Интерфакс" сообщил о предупреждении о разгерметизации, потом — о сбое в системе кондиционирования.

Недалеко от минского аэропорта командир судна запросил экстренное снижение, получил разрешение, снизился до 7 тысяч метров и продолжил полет.

Посадка ожидается в Шереметьеве.