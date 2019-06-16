Косачев ответил на заявление Болтона о 209 миллионах долларов

Взаимоотношения России и Венесуэлы, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества — это сфера компетенции исключительно этих двух стран, США не могут и не должны иметь к этому никакого отношения. Так председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона о том, что Венесуэла заплатила России 209 миллионов долларов за оборонный контракт.

Развитие же самой Венесуэлы — также исключительно ее внутреннее дело, отметил сенатор.

"Ни в первом, ни во втором случае США не могут и не должны иметь к этому какого-либо отношения. От слова "никакого", — приводит слова Косачева "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что другие страны не должны испытывать беспокойство по поводу отношений РФ и Венесуэлы. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в продолжение сотрудничества с Каракасом.

