В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества

Подача электричества в Аргентине после масштабного блэкаута наполовину восстановлена. Об этом заявил президент страны, передает канал "Россия 24".

В Южной Америке утром без электричества остались по меньшей мере 50 миллионов человек.

В основном жители Аргентины и Уругвая, а также некоторых районов Парагвая, Чили и Бразилии.

Остановлены поезда, не работает метрополитен. Что именно произошло, пока неясно. В электроэнергетической компании Аргентины сообщили о сбое, из-за которого свет отключился и в соседних странах.

Правительство пообещало провести тщательное расследование.