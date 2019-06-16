Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.

"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", — написал Трамп в Twitter​​​.

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor!🇺🇸🇮🇱 https://t.co/OUcf6s98UX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019

Израильтяне таким образом хотят отблагодарить Дональда Трампа за недавнее признание этой территории частью еврейского государства вопреки претензиям на нее со стороны Сирии.

Это будет смешанное светско-религиозное поселение, в котором первоначально будут проживать 120 семей. Ранее на этом месте планировалось основать город Берухим, однако эти планы не осуществились. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая во время торжественной церемонии, назвал Трампа "великим другом" и отметил, что таким способом израильские власти "воздадут ему должное".

На церемонию установки знака и выездное заседание кабинета министров Израиля был приглашен посол США Дэвид Фридман, который назвал поступок Нетаньяху экстраординарным жестом и поблагодарил его за заслуженное внимание в отношении Трампа.

Голанские высоты Израиль отбил у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году их аннексировал. В марте 2019 года США признали суверенитет Израиля над Голанами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что тем самым Вашингтон стремится поставить крест на наработках международного сообщества и помешать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Министр напомнил, что инициатива Штатов грубо нарушает устав ООН и принципы международного права.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией.