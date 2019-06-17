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17 июня 201901:46

Во французском Ле Бурже открывается международный авиасалон

twitter.com/salondubourget

Международный авиакосмический салон начинается в пригороде Парижа Ле Бурже 17 июня. Среди российских компаний, которые примут участие в выставке — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Ростех.

Основным экспонатом ОАК станет самолет Бе-200, который может использоваться для пожаротушения, спасения и оказания экстренной помощи, мониторинга окружающей среды.

Ростех впервые представит в Европе легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" в медицинской и VIP-комплектациях.

Организаторы ожидают, что авиасалон (он продлится до 23 июня) посетят 322 тысячи человек. Шире всех будут представлены, помимо французских компаний, фирмы из США, Германии, Италии, Великобритании и Бельгии. На летном поле уже выстроились более 140 новых самолетов и вертолетов всех классов, на территории салона организованы 27 национальных павильонов, сообщает ТАСС.

В прошлом году министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя изжили.

"Мы делаем больший акцент, например, на участие в китайских выставках, в Сингапуре, Бахрейне, Латинской Америке. Это наши рынки, мы туда поставляем свою технику, и мы в основном делаем акцент именно на этих рынках. Фарнборо и Ле Бурже для нас, честно говоря, всегда были престижем", — заявил он.
 

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