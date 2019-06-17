На севере Москвы горят балконы многоэтажного жилого дома: двое погибших

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили о пожаре в 12-этажном панельном жилом доме на севере Москвы.

В Войковском районе Москвы​​​ на улице Адмирала Макарова горят балконы на 9 и 10 этажах в доме 9А, передает РИА Новости.

По информации пресс-службы, два человека погибли. Спасены 14 человек, в том числе двое детей. Одному человеку потребовалась помощь врачей скорой помощи.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на балконе девятого этажа.

Сообщается, что в настоящее время открытое горение сбито.