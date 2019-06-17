Гран-при "Кинотавра" получил фильм "Бык"

В Сочи объявили победителей крупнейшего российского фестиваля "Кинотавр". Гран-при получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.

Единственный фестиваль, где люди смотрят на один экран, а для них работают сразу пять! Вот они — гигантские шумопоглощающие экраны-простыни, которые гасят реверберацию от каменных сводов старинного здания.

"Полное объемное лазерное сканирование здания, построение акустической модели, и для каждого фильма своя партитура", — рассказывает директор службы кинопоказа фестиваля "Кинотавр" Александр Рубин.

Сложнейшая задача и у жюри: судишь коллег, а зритель требует бескомпромиссного отбора. Но вот они, уже выдохнули, решение принято.



Сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль в исполнении Александра Кузнецова — у фильма "Большая поэзия" про двух инкассаторов. Сочиняя стихи, они пытаются совладать с посттравматическим синдромом. Известный сценарист Александр Лунгин здесь дебютирует как постановщик.

"Легким этот фильм не был, и вряд ли это бывает так уж легко, только, наверное, когда ты становишься человеком, который все про это знает и понимает", — говорит Лунгин.

Призы за лучший дебют и сценарий получила романтическая комедия с Анной Михалковой "Давай разведемся". Это фильм про новый этап в личной жизни успешного доктора от режиссера клипов Шнура Анны Пармас.

"Это невероятное какое-то счастье. И даже страшно, почему такое счастье вдруг досталось мне", — говорит Пармас.

Фаворит кинокритиков — "Керосин" Юсупа Разыкова: сказ в духе магического реализма про бабушку, что живет в деревне у дороги.

Гран-при и награду за лучшую операторскую работу получила сентиментальная драма про лихие девяностые "Бык" Бориса Акопова. Одна из главных ролей — у Юрия Борисова. "Верьте в себя и делайте то, что вам нравится. Это самое главное", — говорит он. Юрия мы помним по экипажу суперблокбастера "Т-34".

Такие фильмы двигают всю индустрию вперед, и новой вехой здесь станет "Вторжение" Федора Бондарчука. Свой будущий фильм он презентует коллегам именно в Сочи.

"Мы открыли вселенную, она зажила и уже живет своей жизнью, но вторая часть уже совсем другого уровня — и сценарий, и актерские работы, и движение характеров персонажей, да и визуально это уже все совсем другое", — рассказывает Бондарчук о своем новом фильме.

"Вторжение" выйдет на экраны под Новый год.