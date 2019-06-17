Кровная месть: бывшие зэки устроили бойню на сельском базаре в Азербайджане

В азербайджанском селе бывшие заключенные открыли стрельбу на базаре.

Инцидент произошел в селе Беюк Кесик в Агстафинском районе. В результате стрельбы погибли четыре человека — мать с двумя детьми и продавец. Еще четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Как сообщает местное агентство Report, стрельбу открыли три бывших зэка. По другим данным, стрелявший был один. Причиной стала кровная вражда между семьями.