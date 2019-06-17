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17 июня 201912:10

Формула-1. Кубица может покинуть Williams в сезоне-2020

EPA

Карьера польского гонщика Роберта Кубицы в формулической команде Williams под вопросом. Поляк, который вытеснил из состава россиянина Сергея Сироткина, не блещет в нынешнем сезоне. И его польские спонсоры готовы отозвать пилота из британской "конюшни".

За Кубицей стоят деньги компании Orlen, крупнейшей польской фирмы по нефтепереработке, напоминает издание Sport.Pl. И вот глава Orlen Даниэль Обайтек признался, что руководство холдинга рассматривает возможность перехода Кубицы в другую команду "Формулы-1" в следующем сезоне.

"У нас есть такие возможности, и мы обсуждаем их. Многое зависит от решения Роберта", – заявил Обайтек. При этом известно, что контракт Orlen с Williams подписан по схеме "1+1" – при выполнении некоторых условий он может быть продлен на сезон-2020.

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