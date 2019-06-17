В Китай можно будет ездить без визы. Но только группой

Правительство России одобрило проект соглашения с Китаем, и вскоре в Поднебесную можно будет приехать без визы. Правда, только в составе туристической группы и не более чем на 21 день.

Как говорится в документе кабмина РФ, опубликованном 17 июня на официальном портале правовой информации, Минэкономразвития с участием МИДа поручено провести соответствующие переговоры с китайской стороной, и когда окончательные договоренности будут достигнуты, соглашение подпишут от имени российского правительства.

Проектом данного соглашения, в частности, предусмотрено, что члены тургруппы одного государства смогут совершать поездки по территории другой страны без виз только в составе данной группы и в сопровождении представителя принимающей туристической организации.

Кроме того, будет обязательно наличие проездных документов и программы поездки, максимальный срок которой — 21 день, передает ТАСС.