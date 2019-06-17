Виктор Гончаренко: футболисты ЦСКА понимают, что настало время серьезной работы

Футболисты московского ЦСКА вышли из отпуска, собрались на базе в Ватутинках и начали подготовку к сезону-2019/20. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко рассказал о планах команды на первый этап предсезонных сборов.

"Наверное, всем футболистам хочется отдыхать чуть побольше, но для работы это ощущение очень хорошее, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – Ребята с отличным настроением вышли на тренировку. Все понимают, что настало время серьезной работы".

Гончаренко сообщил, что команда будет проводить по две тренировки в день до вылета на сбор в Австрию. "Работа будет та же, что ведется каждый год: утром – техника и тактика, вечером – общая силовая выносливость".

"Какая степень свободы будет футболистов? Свобода была в отпуске, сейчас футболисты должны быть озабочены питанием, отдыхом и тренировками. Мы проводим два занятия, затем у нас ужин, и мы остаемся здесь, на базе, чтобы подготовиться к завтрашней тренировке", – подытожил Гончаренко.