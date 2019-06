Усэйн Болт и Робби Уильямс против Дидье Дрогба и Джона Терри

На стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Великобритании прошел традиционный благотворительный матч Soccer AID. Одиннадцатое по счету событие с участием известных футболистов-ветеранов и знаменитостей из мира спорта, музыки и кино прошло при поддержке ЮНИСЕФ.

На поле арены лондонского "Челси" встречались команды "Англия" и "Мир". В состав сборной номинальных хозяев вошли экс-капитан "аристократов" Джон Терри, бывший оборонец "Ливерпуля" Джейми Каррагер, а также знаменитый певец Робби Уильямс. Последний является одним из основателей проекта.

В составе команды "Мир" блистали французский форвард Дидье Дрогба, экс-защитник сборной Бразилии, мадридского "Реала" и махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос, олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт т актер Джеймс Макэвой, родиной которого является Шотландия.

Счет матча 2:2 и 3:1 по пенальти в пользу "Мира", у которого один из голов забил Болт. Как сообщили организаторы, по итогам матча было собрано около 7 млн фунтов стерлингов или 7,6 млн евро. Деньги пойдут поддержку детского футбола в странах третьего мира.

THE WORLD XI ARE CHAMPIONS!! Well done 👏Thank you for watching. If you've been entertained please keep donating to #SoccerAid @socceraid @Unicef_UK pic.twitter.com/D2o0vRcXcb