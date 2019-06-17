Песков: Путин в курсе ситуации в Чемодановке

Владимир Путин в курсе ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка Пензенской области, сообщали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что президенту о случившемся доложили, когда он был в Таджикистане. Песков отметил, что ситуация резонансная, но причины произошедшего должны устанавливать правоохранительные органы, передает "Интерфакс".



Массовая драка в селе Чемодановка произошла 13 июня. Пострадали пять человек. 14 июня один из госпитализированных – мужчина 1985 года рождения, получивший черепно-мозговую травму, — скончался.

Конфликт разгорелся между местными жителями и цыганами. Драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы попытался изнасиловать местную девушку.

В настоящее время задержаны 15 участников конфликта, двое арестованы.