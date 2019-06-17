Детские автогонки в Подмосковье закончились страшной аварией

Следственный комитет начал проверку по факту серьезной аварии на детских гонках в Подмосковье. Все произошло на трассе в Пушкинском районе. Во время соревнований по кроссу на багги 11-летний мальчик не справился с управлением, его машина на большой скорости перевернулась, влетела в ограждение и загорелась. Ребенка доставили в больницу с ушибами и ожогами третьей степени.

"Машина перевернулась, встала на колеса, пошел белый дым, и потом вспыхнуло пламя — большое, хорошее пламя, к сожалению, да. Судьи молодцы, потому что они стояли буквально в пяти метрах от трассы, как раз там, где он загорелся, и они сумели быстро его потушить. Тем не менее человек пострадал, это ужасно", — говорит главный судья соревнований Игорь Овсянников.

Обращаться в полицию родители пострадавшего ребенка не стали, так как отец мальчика — сам организатор заезда. Что стало причиной аварии, и была ли нарушена техника безопасности на соревнованиях, предстоит проверить следователям.

"По данному факту следственными органами СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. К настоящему времени опрошен организатор детских соревнований, он же является отцом пострадавшего мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Сам ребенок находится в реанимации больницы имени Сперанского. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.