МиГ нового поколения добрался до армии

Первая партия легких многоцелевых истребителей МиГ-35 передана российским вооруженным силам. Об этом рассказал глава РСК "МиГ" Илья Тарасенко на международном авиасалоне в французском Ле-Бурже. Он добавил, что компания выполняет контракт в срок, пишет агентство ТАСС.

Напомним, "МиГ" должен поставить в армию 6 новых боевых самолетов до 2023 года. Сделка между компанией и Министерством обороны была заключена в 2018 году на форуме "Армия".

МиГ-35 – дальнейшее развитие истребителя МиГ-29. Так, конструкторы переработали ряд элементов крыла и фюзеляжа: теперь они сделаны из композитов, а не из металла. В общем количество угле- и стекловолоконных компонентов в новом самолете увеличилось с 1% до 25%.

На самолете стоит современная радиолокационная станция, которая замечает летательный аппарат на расстоянии до 160 километров, одновременно способна сопровождать до 30 воздушных целей и обстреливать до 6 летательных аппаратов.

Защиту самолета обеспечивает новый комплекс бортовой обороны. В него входят средства радиоэлектронной борьбы, системы обнаружения и подавления вражеских ракет, автоматы выброса тепловых ловушек.