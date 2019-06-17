Индийский Гудини пропал в водах священной реки

В Индии пропал известный фокусник Чанчал Лахири после своей попытки повторить трюк легендарного иллюзиониста Гарри Гудини с освобождением из ящика под водой.

16 июня Лахири поместили в стеклянный ящик и погрузили на дно реки Хугли — это одного из рукавов священного для индусов Большого Ганга, однако зрители так и не дождались выплывающего фокусника, сообщает ТАСС.

Мужчину начали искать с помощью аквалангистов, но поиски ни к чему не привели – вода в реке мутная, в ней трудно что-то разглядеть, к тому же у Хугли сильное течение. Тем не менее поклонники иллюзиониста надеются, что его исчезновение стало частью трюка, и вскоре он вернется.

В 2013 году Лахири уже пытался исполнить подобный трюк и погружался в Хугли в ящике, но зрители заметили, что у ящика есть скрытая дверь. Тогда фокусник пообещал, что повторит трюк, но уже "по-честному".