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Допинг-скандалы 51 минута назад
Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила
Отдел расследований РУСАДА провел серию мероприятий, в результате которых были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода подготовки к соревнованиям в одном из спортивных училищ Республики Чувашия. Под подозрение попали 60 молодых атлетов.
В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА. Опрошено более 140 человек. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом спортсмена.
В настоящее время по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил, среди них 17 легкоатлетов, 5 велосипедистов, 3 самбиста, 2 биатлониста, а также представители бокса, борьбы, лыжных гонок, гимнастики и инвалидного спорта.
Ранее в июне 2017 года по одному из врачей, который, видимо, "помогал" спортсменам с обходом существующих правил, информация была направлена в правоохранительные органы. Этот медик на протяжении нескольких лет является спортивным врачом и обязан был официально ознакомиться с антидопинговыми правилами.
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