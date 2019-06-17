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17 июня 201916:10

В Подмосковье семья выпила сырого молока и заразилась клещевым энцефалитом

Global Look Press

Во многих регионах России сейчас наблюдается пик активности клещей. Оказывается, заразиться клещевым энцефалитом можно не только после укуса паразита, но даже выпив сырого молока.

Как сообщает "Россия 24", в Подмосковье таким образом заразилась клещевым энцефалитом целая семья.

Никого из членов этой семьи непосредственного клещи не кусали — возбудитель энцефалита был обнаружен в сыром козьем молоке.

Подобные случаи, конечно, чрезвычайно редки, но показывают, что заразиться можно и таким — не очень распространенным – способом, особенно в период активности клещей.

В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют не пить сырое молоко, а также изготовленные из него продукты — например, творог или сыр.

Завотделом медицинской энтомологии МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина рассказывает, что в 1950-1960-х годах уже было известно, что вирусом можно заразиться, употребив сырое молоко.

Эксперты поясняют, что в период массового нападения клещей вирус может находиться в организме животных, а затем инфекция попадает в молоко.

Опасны также и продукты, приготовленные из зараженного сырого молока -- творог, сметана, сыр. Поэтому молоко нужно обязательно кипятить.

По еженедельным данным, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

В 2019-м году зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом, однако число укушенных превысило прошлогодний уровень.

Причем, пик в этом сезоне зарегистрирован в Республике Алтай.

Сезон клещей заканчивается с наступлением стойких холодов. Когда это случится, спрогнозировать наперед проблематично.

Если первые заморозки начнутся в сентябре, то вредители поспешат укрыться и больше не выберутся из своих убежищ до весны и не станут проявляют активность.

Однако при устойчивой теплой погоде клещи исчезают в конце октября, полностью пропадают лишь в ноябре.

Кроме того, стоит помнить, что второе поколение молодых клещей может появиться к концу августа.

Однако эти паразиты не настолько активны, как это бывает весной.

Если же расписывать активность клещей по месяцам, то в марте-апреле ее можно расценивать как низкую; в мае-середине июня – как высокую, в июле-августе – как среднюю, а в сентябре-октябре снова как низкую.

Текст: Метеовести

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