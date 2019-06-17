Охоту дельфинов рядом с Крымским мостом сняли на видео

Неподалеку от порта Тамань экипаж вспомогательного портового судна получил редкую возможность увидеть вблизи охоту черноморских дельфинов на лобаня — черную кефаль.

"Лобаня гоняет!" — восторженно кричал один из мореходов, глядя как афалина успешно настигает свою добычу в полуметре от борта судна.

Охота дельфинов была снята на видео в Керченском проливе неподалеку от Крымского моста. Порезвившись рядом с судном еще несколько минут они скрылись в поисках новой добычи.