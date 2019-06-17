"Рубин" расстался с форвардом команды Бухаровым

Руководство казанского "Рубина" не стало продлевать контракт с нападающим Александром Бухаровым. В минувшем сезоне 34-летний футболист провел за клуб из Казани 22 матча, в которых не сумел забить ни одного мяча.

"Александр Бухаров покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта. Благодарим Александра за время, проведенное в нашем клубе, и желаем ему всяческих успехов в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении на официальном сайте "Рубина".

Напомним, что Бухаров пришел в казанский клуб в 2003 году, где начал свою профессиональную карьеру. Всего за "Рубин" он провел 110 официальных игр, забив в них 37 мячей. Также 34-летний футболист выступал за "Ростов", "Зенит" и "Анжи".