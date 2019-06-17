Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица "украла" ее детей

Людмила Зыкина. Ее называли царицей русской песни, той самой русской душой и главным голосом на экспорт. Великая певица покинула этот мир 10 лет назад.

Своих детей у нее не было, а наследники – дети от сводного брата – не смогли не только сохранить о ней добрую память, но и растащили все ее уникальное наследство.

В "Прямой эфир" пришла мать племянников Людмилы Георгиевны Татьяна, которая была замужем за сводным братом Зыкиной Александром.

Она рассказала, что познакомилась с мужем, когда работала в Сочи официанткой, а он – грузчиком. О том, что Александр – брат самой Зыкиной, поначалу не знала. Думала, однофамилец.

Когда у пары родился первый ребенок, артистка позвала их жить к себе на дачу.

Позже брак распался из-за измены Александра. И тогда, как рассказывает Татьяна, Зыкина забрала у нее троих детей: Сережу, Катю и Георгия.

Татьяна уверяет, что не отдала бы их, но Людмила Георгиевна уговорила, объяснив, что она детям может дать все, о чем только можно мечтать.

Татьяна рассказывает, что с тех пор не видела своих детей, но с Зыкиной переписывалась и созванивалась. Кроме того, у нее – уже после развода с Александром – родилась дочь Наташа, но ее у матери не забрали.

Друг народной артистки СССР певец Юлиан говорит: то, что племянники устроили после смерти Людмилы Зыкиной – "конечно, чудовищно".

"По ломбардам растащили все бриллианты. Им нельзя было отдавать", — говорит певец, добавляя, что "эти люди, в общем-то, не совсем здоровые".

Людмила Николаева, проработавшая у Зыкиной девять лет, рассказывает о том, что Людмила Георгиевна дала детям все. "Она их воспитывала, лелеяла", — рассказывает помощница певицы.

Что же касается матери этих детей, то, по словам Николаевой, бытовало мнение, что она "ведет разгульный образ жизни".

Действительно ли у Татьяны было 12 детей, двоих из которых забрали из интерната после лишения матери родительских прав? Зачем она спустя столько времени стала рассказывать, что Зыкина "украла" у нее Сергея, Екатерину и Георгия? Где они сейчас, и общаются ли между собой?

О тайнах семейной жизни великой певицы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".