В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России. Каталонская полиция проводит расследование случившегося.

Известно, что приехавшие из России незамужняя женщина, ее 13-летняя дочь и 16-летний сын проживали в испанском городе около года. Мать на несколько дней уехала из дома и оставила детей одних в квартире.

Издание El Periódico сообщает, что днем в воскресенье, 16 июня, женщина связалась с двумя знакомыми, русскими по национальности, которых попросила проведать дочь и сына. Около 10 часов вечера они пришли домой, никто не открывал дверь. В квартиру удалось попасть одному из знакомых с помощью соседского балкона, перепрыгнув.

В одной из комнат было обнаружено тело 13-летней девочки со следами крови. Также кровь присутствовала на простынях и стенах помещения, мебель была сдвинута.

16-летнего брата девочки в квартире не обнаружили, в настоящее время его разыскивает полиция.

В пресс-службе правоохранительных органов отказались подтвердить гражданство девочки. Подробную информацию по поводу дела также не сообщают, поскольку оно засекречено и ожидаются результаты аутопсии. Также не исключается версия самоубийства.