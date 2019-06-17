Легенда "Ромы" Тотти покинул клуб

Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост. Он заявил, что покидает "волков", потому что руководители "Ромы" не дают ему возможности реализовать свой потенциал.

"Я надеялся, что этот день никогда не настанет. Мне очень тяжело далось это решение. Руководство знало о моем желании сделать многое для клуба, однако у меня не было полномочий, чтобы осуществить задуманное", – приводит слова Тотти Sky Sports Italia.

Также Тотти сообщил, что большинство решений принималось без него, добавив, что ему поступило несколько предложений от итальянских клубов, имена которых он называть не стал.

Напомним, что Тотти пришел в академию "Ромы" в 1989 году. На протяжении всей карьеры, которую футболист завершил летом 2017 года, он выступал только за "Рому". За "волков" Тотти провел 785 встреч во всех турнирах, забив 307 голов.