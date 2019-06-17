Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт

В понедельник утром, 17 июня, в 95 лет умерла американская актриса, дизайнер, светская львица Глория Вандербилт. Последние минуты жизни она провела дома, в окружении семьи и друзей.

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на слова сына Вандербилт Андерсона Купера.

Глория Лаура Морган Вандербилт родилась в семье крупного железнодорожника Реджинальда Клейпула Вандербилта. В годовалом возрасте она стала наследницей половины доли фонда ее отца, поскольку тот скончался.

Девочка с ранних лет часто путешествовала с матерью Глорией Морган по Европе. Компанию ей составляли няня и тетя, последняя встречалась на тот момент с принцем Уэльским Эдуардом.

Глория Вандербилт получала образования в частных школах, посещала различные семинары. В совершеннолетнем возрасте она стала контролировать свой целевой капитал.

В конце 1960-х Вандербилт разрабатывает линию постельного белья, посуды, столовых приборов. В 1970-х она открывает модельный бизнес.

В 1976 году дизайнер запустила собственную линию джинсов, отличимым знаком которых стал скрипт на задних карманах с ее именем и логотипом в виде лебедя. Со временем джинсы Вандербилт стали культовыми наравне с Calvin Klein, Armani.

В возрасте 93 лет Глория Вандербилт завела аккаунт в Instagram, в котором делилась советами по дизайну интерьеров.