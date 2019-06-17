17 июня 201918:46
В Армении нашли украденную 20 лет назад картину Левитана
Сотрудники правоохранительных органов Армении нашли картину русского художника Исаака Левитана, украденную 20 лет назад, передает ТАСС. Картина была украдена вместе с другими произведениями искусства из Национальной картинной галереи Армении.
Двух граждан Армении задержали, когда они попытались продать картину. Полотно конфисковали. Следствие выявляет круг лиц, причастных к краже.
В 2012 году по итогам проверки в Национальной картинной галерее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту кражи более десятка экспонатов, в числе которых и была картина Левитана "Этюд: весенний пейзаж".
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