Задержаны еще 13 участников массовой драки в Чемодановке

Полиция задержала еще 13 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в главном управлении МВД по региону, подчеркнув, что общее число задержанных составило 28 человек.

Собеседник агентства не уточнил личности и национальную принадлежность задержанных.

Ранее сообщалось, что 13 июня между русскими и цыганскими жителями села произошла массовая драка, в результате которое двое ее участников попали в больницу. Один из них, мужчина 1985 года рождения, получивший черепно-мозговую травму скончался 14 июня.

По сообщению местных СМИ, побоище произошло из-за того, что якобы как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители Чемодановки провели стихийный митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

Следственный комитет России возбудило уголовное дело по статьям "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Двое из задержанных были взяты под стражу.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин в курсе ситуации в Чемодановке.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина рассказала СМИ, что в селе проживает 7521 человек, из них 4441 русских, 650 цыган, мордвы 1965 человек, 60 чувашей и 50 татар.

По последним данным, Чемодановку и соседнее с ней село Лопатки после конфликта покинули десятки цыганских семей. В итоге в этих населенных пунктах, по словам руководителя администрации Бессоновского района Вячеслава Демичева, осталось 90 пустых домов.