Новости В мире

Все видео этой рубрики
17 июня 201921:05 Анастасия Попова

Зеленский и Макрон считают, что нужна встреча по Донбассу в нормандском формате

Зеленский и Макрон считают, что нужна встреча по Донбассу в нормандском формате

После Арсена Авакова очередь встретиться с Макроном дошла и до президента Владимира Зеленского. В числе прочего темой переговоров стал и Донбасс. При этом оба лидера — украинский, и французский, — выступили с обещаниями. Правда, каждый обещал свое.

Широкие улыбки на лицах, крепкие объятия, будто старые друзья, вместе они прошли вдоль почетного караула и скрылись внутри, переговоры продлились полтора часа.

Кортеж украинского президента въехал в Елисейский дворец. Это будет вторая встреча с президентом Макроном. В первый раз они встречались, когда Зеленский еще был кандидатом в президенты. Тогда он добирался сюда на такси, в этот раз его встречали со всеми почестями главы государства.

Красная ковровая дорожка, украинские флаги в аэропорту, только ни французские, ни украинские журналисты прилет не снимали. Есть только фото в Twitter, а под ними язвительные комментарии, напоминающие об интервью Зеленского в спортивных шортах в дождливом Брюсселе или неожиданном для президента поведении — купании в фонтанах Мариуполя.

Зеленский первым делом едет в крупнейший стартап — комплекс Европы, где тысяча проектов из полусотни стран. Зовет украинских специалистов обратно, обещая им светлое будущее, страну в смартфоне.

"Я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого новации, диджитал. Наша идея в том, чтобы страну в смартфоне, и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом. И работаем над этой программой", — сообщил президент Украины.

Но айти-специалистам за рубежом работается лучше — возвращают его на землю украинские каналы. В инкубаторе скромно поставили лишь два микрофона. И хотя турне европейское, журналистов интересуют проблемы украинские.

"Что вы ответили на просьбу госпожи Тимошенко распустить Верховную раду, независимо от решения Конституционного суда"? – спросила его корреспондентка.

"Я ответил, что надо смотреть на решение. Думаю, что оно будет однозначным. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Я не думаю, что будет другое решение", — сообщил Зелинский.

Французов на пресс-конференции в первую очередь интересует Иран и лишь потом будущее Минских договоренностей. Зеленский выступил за сохранение антироссийских санкций.

"Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в Минском переговорном процессе. Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий — это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем. Единственный путь к миру — это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить" – заявил Зелинский.

"Президент Зеленский сказал, что его приоритет — восстановить мир, и встать на путь переговоров, мы хотим вернуться к Минскому формату, чтобы страна обрела мир. Я заверяю, что я готов поддержать вас, господин президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией" – отметил Эммануэль Макрон.

Оба сошлись во мнении, что пришло время для новой встречи в нормандском формате на уровне глав государств. Но насчет возврата России в Парламентскую Ассамблею Европы взгляды разошлись. Зеленский против, Макрон — за.

"Мы начали процесс консультаций за возвращение России. Пока речь идет о нормализации. Мы хотим избежать полного исключения РФ из ПАСЕ", — подчеркнул президент Франции.

А вот у первых леди разногласий не было, даже цвет нарядов они выбрали похожий — светлый.

Впереди вторая часть визита — поездка в Берлин, в центре внимания снова ситуация на Донбассе. Похоже, что спустя пять лет после начала войны Европа наконец готова надавить на Киев, чтобы тот выполнил Минские договоренности и ситуация сдвинулась с места.

Сейчас

21:55

Российские истребители перехватили американские стратегические бомбардировщики

19:15

Скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси

17:45

СК завершил расследование дела о хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов

16:32

Sotheby's продан за 3,7 миллиарда долларов

16:27

В Луганске открыли памятник погибшим журналистам

15:55

Полиция вывела из Чемодановки основные силы

14:45

Бари Алибасова выписали из больницы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Репортерам, погибшим на войне": в Луганске увековечили память о журналистах

"Репортерам, погибшим на войне": в Луганске увековечили память о журналистах

1 час назад
Качество против санкций: Россия представила на Ле Бурже "Ансат" и Бе-200

Качество против санкций: Россия представила на Ле Бурже "Ансат" и Бе-200

1 час назад
Зеленский и Макрон считают, что нужна встреча по Донбассу в нормандском формате

Зеленский и Макрон считают, что нужна встреча по Донбассу в нормандском формате

1 час назад
Задержаны еще 13 участников массовой драки в Чемодановке

Задержаны еще 13 участников массовой драки в Чемодановке

3 часа назад
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

2 часа назад
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

4 часа назад
Внук известного мецената Щукина получил российский паспорт

Внук известного мецената Щукина получил российский паспорт

2 часа назад
Глава Минэкономразвития объяснил, чем займется его двенадцатый зам

Глава Минэкономразвития объяснил, чем займется его двенадцатый зам

2 часа назад
Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица "украла" ее детей

Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица "украла" ее детей

4 часа назад
В Ле-Бурже презентовали сразу два боевых самолета пятого поколения

В Ле-Бурже презентовали сразу два боевых самолета пятого поколения

3 часа назад
Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт

Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт

3 часа назад
В Армении нашли украденную 20 лет назад картину Левитана

В Армении нашли украденную 20 лет назад картину Левитана

3 часа назад
Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник

Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник

13 часов назад
Бари Алибасова вывезли в скрытое от СМИ место

Бари Алибасова вывезли в скрытое от СМИ место

7 часов назад
Российские истребители перехватили американские стратегические бомбардировщики

Российские истребители перехватили американские стратегические бомбардировщики

9 минут назад
Проблемы авиации в сезон отпусков: дебоширы, задержка багажа, очереди на регистрацию

Проблемы авиации в сезон отпусков: дебоширы, задержка багажа, очереди на регистрацию

23 минуты назад
Испорченные каникулы: "Мама, нас везут в другой лагерь"

Испорченные каникулы: "Мама, нас везут в другой лагерь"

47 минут назад
В Воронеже грандиозным концертом завершился Международный платоновский фестиваль

В Воронеже грандиозным концертом завершился Международный платоновский фестиваль

1 час назад
5
Италия прощается с легендарным режиссером Франко Дзеффирелли

Италия прощается с легендарным режиссером Франко Дзеффирелли

1 час назад
36
Великая и Черемисинов завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию

Великая и Черемисинов завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию

1 час назад
В России стали строже относиться к виновникам пьяных ДТП

В России стали строже относиться к виновникам пьяных ДТП

3 часа назад
Пища XXI века: современный человек съедает в месяц одну пластиковую карту

Пища XXI века: современный человек съедает в месяц одну пластиковую карту

3 часа назад
СК завершил расследование дела о хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов

СК завершил расследование дела о хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов

4 часа назад
Посетитель кафе под Волгоградом расстрелял своих обидчиков из ружья

Посетитель кафе под Волгоградом расстрелял своих обидчиков из ружья

4 часа назад
В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

5 часов назад
Sotheby's продан за 3,7 миллиарда долларов

Sotheby's продан за 3,7 миллиарда долларов

5 часов назад
Российским поликлиникам будут присваивать звезды, как отелям

Российским поликлиникам будут присваивать звезды, как отелям

5 часов назад
Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

5 часов назад
Mail.ru Group запустила голосовую помощницу "Маруся"

Mail.ru Group запустила голосовую помощницу "Маруся"

5 часов назад
Десять человек пострадали из-за попадания лайнера в зону турбулентности. Видео

Десять человек пострадали из-за попадания лайнера в зону турбулентности. Видео

5 часов назад
Штаты хотят испытать свои новые танки в Европе

Штаты хотят испытать свои новые танки в Европе

5 часов назад
В Подмосковье семья выпила сырого молока и заразилась клещевым энцефалитом

В Подмосковье семья выпила сырого молока и заразилась клещевым энцефалитом

5 часов назад
Охоту дельфинов рядом с Крымским мостом сняли на видео

Охоту дельфинов рядом с Крымским мостом сняли на видео

6 часов назад
Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за "неправильной" ручки

Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за "неправильной" ручки

6 часов назад
Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей

Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей

6 часов назад
Объявлены цены на самые бюджетные версии кросс-купе Renault Arkana

Объявлены цены на самые бюджетные версии кросс-купе Renault Arkana

8 часов назад
Детские автогонки в Подмосковье закончились страшной аварией

Детские автогонки в Подмосковье закончились страшной аварией

8 часов назад
Голунов сообщил, что полицейский два раза ударил его по лицу

Голунов сообщил, что полицейский два раза ударил его по лицу

9 часов назад
Полицейский разворот на Lada Vesta: как не надо делать! (видео)

Полицейский разворот на Lada Vesta: как не надо делать! (видео)

9 часов назад
Умер бывший начальник "идеологического" управления КГБ Филипп Бобков

Умер бывший начальник "идеологического" управления КГБ Филипп Бобков

9 часов назад
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель "Город бесов"

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель "Город бесов"

10 часов назад
Популярный YouTube-блогер стал помощником депутата Госдумы

Популярный YouTube-блогер стал помощником депутата Госдумы

10 часов назад
Какую мульт-игрушку взять с собой в дорогу с детьми

Какую мульт-игрушку взять с собой в дорогу с детьми

11 часов назад
Трудности перевода: найден способ, как помешать открыть пивную в доме

Трудности перевода: найден способ, как помешать открыть пивную в доме

12 часов назад
Выражаемся яснее: при правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям

Выражаемся яснее: при правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям

12 часов назад
"Прямая линия": названы самые популярные темы

"Прямая линия": названы самые популярные темы

16.06.2019 19:11
Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

16.06.2019 13:43
665