Великая и Черемисинов завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию

На чемпионате Европы по фехтованию, который 17 июня стартовал в немецком Дюссельдорфе, российские спортсмены завоевали первые медали турнира. Саблистка Софья Великая завоевала бронзовую награду. Такой же результат показал и Алексей Черемисинов.

Великая в полуфинальном поединке уступила француженке Манон Брюне со счетом 11:15. Черемисинов, в свою очередь, проиграл итальянцу Алессио Фокони и не смог пробиться в финал турнира.

Напомним, что программа индивидуальных соревнований Евро-2019 завершится 19 июня. С 20 по 22 июня состоится командный турнир.