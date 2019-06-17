Игрок "Краснодара" Классон рискует вернуться в строй лишь в 2020 году

Полузащитник российского "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон из-за травмы может остаться без игровой практики до конца 2019 года. Ранее 27-летний футболист получил повреждение крестообразной связки в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против команды Испании.

По информации Sportbladet, Классон не появится на поле в 2019 году. Источник шведского издания утверждает, что у полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки.

18 июня футболист "Краснодара" пройдет углубленное медицинское обследование, после которого станут известны сроки восстановления лидера "быков". В прошедшем сезоне Классон сыграл 43 матча за российский клуб, забив в них 15 мячей и отдав 12 голевых передач.