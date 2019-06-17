Террористы обстреляли сирийскую деревню: есть жертвы среди мирных граждан

11 мирных жителей погибли и 15 ранены в результате действий боевиков в Сирии. Террористы из Идлибской зоны деэскалации обстреляли деревню Хан-Туман из минометов. Боевики также открывали огонь по соседним населенным пунктам. Центр по примирению враждующих сторон призвал террористов отказаться от провокаций, сообщает телеканал "Россия 24".