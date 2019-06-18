На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение

Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов. Инцидент произошел около дома пострадавшего. По его словам, нападавшие снимали все произошедшее на камеру мобильного телефона, после чего скрылись.

Подвергшийся нападению продюсер уверен, что ограбление не было целью нападавших. По факту нападения он планирует в ближайшее время написать заявление в полицию, передает ТАСС.

Возглавлявший ранее киностудию "Ленфильм" и профильный департамент Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов осенью прошлого года стал исполнительным директором Фонда кино – одного из главных инструментов государственной поддержки российского кинематографа, выделяющего как собственные, так и государственные средства для производства отечественных кинофильмов.