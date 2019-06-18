Причина смерти Мухаммеда Мурси – сердечный приступ

Египетское государственное телевидение сообщило со ссылкой на источники в медицинских кругах, что экс-президент страны Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа.

Как сообщалось, 670-летний Мурси умер во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором он проходил главным обвиняемым. В тот момент, когда ему было предоставлено слово, экс-глава государства упал в обморок и умер, не приходя в сознание, напоминает ТАСС.

В 2014 году адвокаты Мурси предоставили суду медицинские документы, подтверждающие, что их доверитель страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на головном мозге, и в дальнейшем это хирургическое вмешательство спровоцировало периодически повторяющиеся острые приступы. Адвокаты утверждали, что при таком диагнозе Мухаммед Мурси не может содержаться в изоляции в одиночной тюремной камере и настаивали на его переводе под домашний арест.

В 2012 году ставленник исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" ( запрещена в РФ) Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египте, но год спустя на волне массовых народных выступлений был отстранен от власти военными. Позже он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, в том числе, связанных со шпионажем, государственной изменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам Мухаммед Мурси был приговорен к смертной казни и пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр.