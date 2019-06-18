Китай продолжают сотрясать подземные точки
Во вторник, 18 июня, в районе города Ибинь китайской провинции Сычуань зафиксирована новая серия повторных подземных толчков магнитудой 5,3, очаг которых залегал на глубине 17 километров.
По поступающим данным, в результате произошедшего накануне в том же районе землетрясения магнитудой 5,9 погибли 11 человек, 122 пострадали, передает ТАСС.
В настоящее время местные власти принимают меры к поиску остающихся в живых людей и оказанию помощи пострадавшим, сообщает "Интерфакс". К спасательным работам привлечены около 600 военнослужащих.
Провинция Сычуань — один из наиболее сейсмоопасных китайских регионов. Землетрясения здесь происходят регулярно.
В августе 2017 года в результате разрушительного землетрясения в этой провинции погибли 25 и пострадали почти 500 человек, а в мае 2008 года из-за подземных толчков погибли или пропали без вести 87150 человек, миллионы людей остались без жилья. Это было сильнейшее землетрясение за последние десятилетия, магнитуда которого составила 8.
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