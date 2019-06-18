Черная полоса Неймара: из-за долгов арестовано имущество бразильца
Звездного футболиста французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара продолжают преследовать неприятности. Бразильский суд арестовал 36 объектов его недвижимости, находящейся на родине футболиста.
Основной причиной вердикта бразильских властей является крупная задолженность игрока, который недоплатил налогов на сумму в 69 миллионов бразильских реалов, или 17,5 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Folha de Sao Paolo. В результате судебного решения помимо всего прочего два особняка бразильца в Сан-Пауло общей площадью в три тысячи квадратных метров арестованы.
Также аресту подверглась остальная недвижимость Неймара, его родственников или компаниям. Отмечается, что арест будет означать невозможность продажи данных объектов, но продолжать пользоваться ими бразилец сможет.
Напомним, что в последнее время Неймара преследует сплошные неудачи. Накануне он был обвинен в изнасиловании бразильской модели, которая приехала к нему в Париж, что уже сказалось на его имиджевой составляющей – бразилец был лишен места на обложке обновленной компьютерной игры FIFA 2020.
А накануне старта Кубка Америки он получил травму в одном из товарищеских матчей и пропустит от полутора до четырех месяцев.
Сейчас
Нарышкин разоблачил планы кибератак США
Картина дня
-
Экс-президент Египта умер во время суда
- "Город храбрых" вместо "Города бесов": в Екатеринбурге поменяли указатели
- Школьник получил ноль по ЕГЭ из-за неправильной ручки
- Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет
- В России стали строже относиться к виновникам пьяных ДТП
Самое читаемое
-
Алексей Гуськов рассказал, каково жить с известной красавицей
- Закрыт порносайт, позволявший подглядывать за интимной жизнью студентов
- Сложный и необщительный: что известно о младшем сыне голкипера Соколова
- Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео
- Девушка умерла после поцелуя с любимым
Телеканал "Россия"
-
Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Крымский мост. Сделано с любовью": смотрите онлайн
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
Вести.Экономика
-
Анонс ФРС. Неделя мировых ЦБ
- 10 главных событий недели в экономике
- Топ-10 регионов России с самым высоким уровнем благосостояния семей
- Bitcoin уже дороже $9 тысяч, и в этот раз все по-другому
- Продолжение транзита газа через Украину не помешает "Северному потоку-2"
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Кросс-купе за 1 млн руб! Названы все цены на Renault Arkana
- Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Названы российские цены на Mazda3 нового поколения (очень дорого!)
- В Россию едет 7-местный Mitsibishi Outlander
- Полицейский разворот на Lada Vesta: как не надо делать! (видео)
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: одинокие женщины без детей - самые счастливые
- Не внешность и не чувство юмора: что самое привлекательное в мужчинах на самом деле
- Хулахуп улучшит фигуру быстрее, чем километры ходьбы
- Ученые нашли источник атопического дерматита
- Спорт может как помогать, так и мешать подросткам в учебе
Вести в 20.00
-
Качество против санкций
- Росздравнадзор выявил нарушения в распространении льготных лекарств
- Удары стихии: смерчи в Адыгее и Якутии, проливные дожди на Сахалине
Вести-Москва
-
Детские автогонки в Подмосковье закончились страшной аварией
- Рейс Барселона - Москва пришлось посадить в Варшаве из-за авиадебошира
- Рейд в Яме: в центре столицы задержали больше 10 человек
- В ходе реставрации Яузской больницы найдены рецепты XIX века
- Стало известно, куда россияне собираются на отдых
- От крокодильего мяса до улиток: что можно поесть в Подмосковье?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
На острове Кенгуру найдены останки огромного трилобита-каннибала
- Пациент скончался от инфекции после пересадки кала
- Искусственный интеллект помогает ДВФУ отбирать кандидатов в магистратуру
- При правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео