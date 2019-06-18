Черная полоса Неймара: из-за долгов арестовано имущество бразильца

Звездного футболиста французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара продолжают преследовать неприятности. Бразильский суд арестовал 36 объектов его недвижимости, находящейся на родине футболиста.

Основной причиной вердикта бразильских властей является крупная задолженность игрока, который недоплатил налогов на сумму в 69 миллионов бразильских реалов, или 17,5 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Folha de Sao Paolo. В результате судебного решения помимо всего прочего два особняка бразильца в Сан-Пауло общей площадью в три тысячи квадратных метров арестованы.

Также аресту подверглась остальная недвижимость Неймара, его родственников или компаниям. Отмечается, что арест будет означать невозможность продажи данных объектов, но продолжать пользоваться ими бразилец сможет.

Напомним, что в последнее время Неймара преследует сплошные неудачи. Накануне он был обвинен в изнасиловании бразильской модели, которая приехала к нему в Париж, что уже сказалось на его имиджевой составляющей – бразилец был лишен места на обложке обновленной компьютерной игры FIFA 2020.

А накануне старта Кубка Америки он получил травму в одном из товарищеских матчей и пропустит от полутора до четырех месяцев.