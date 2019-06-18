"Город храбрых" вместо "Города бесов": в Екатеринбурге поменяли указатели

В Екатеринбурге установили новые дорожные знаки с надписью "Город храбрых". Указатели появились сразу на нескольких дорогах, ведущих в город.

Ранее на въезде в столицу Урала стоял знак "Город бесов". Она появилась после того, как телеведущий Владимир Соловьев назвал "наследниками бесов" екатеринбуржцев, выступающих против строительства храма святой Екатерины в центре города.

Табличку "Город бесов" быстро убрали, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей Екатеринбурга не вестись на провокации и предложил повесить на въезде табличку с надписью "Город храбрых".

Однако спустя некоторое время и эти указатели были демонтированы. Сейчас полиция ищет тех, кто их установил. Как сообщили РИА Новости в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области, это является нарушением статьи 12.33 КоАП РФ ("Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений")" и карается штрафом в 10 тысяч рублей.