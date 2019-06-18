При крушении судна в Индонезии погибли 15 человек, есть пропавшие без вести

В результате крушения пассажирского судна недалеко от северо-восточного побережья индонезийского острова Ява погибли 15 человек, трое числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

По данным местной полиции, во вторник утром спасатели обнаружили тела 13 погибших. Двоих погибших удалось обнаружить сразу после кораблекрушения. В настоящее время ведется поиск еще трех пассажиров. На борту небольшого корабля находились около 50 человек.

Основной версией случившегося называют сильные волны и перегруженность судна.