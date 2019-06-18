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18 июня 201910:15

Ядовитые черные вдовы пришли в Подмосковье убивать людей

Ядовитые черные вдовы пришли в Подмосковье убивать людей

Из-за экстремальной жары в Подмосковье появились каракурты. Это очень опасные ядовитые пауки из рода черных вдов. В столичном регионе уже было зафиксировано два случая укусов.

"К сожалению, сейчас каракурты могут вполне комфортно чувствовать себя даже в Подмосковье. Все дело в аномально жаркой погоде. Но зиму они здесь точно не переживут", — сказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

Каракурт очень опасен из-за своего яда — в его состав входят нейротоксины. Для человека укус может быть смертельным. Каракурт обитает в основном в регионах с жарким климатом, в степях и полупустынях. В таких странах как Вьетнам, Турция, Греция, в Средней и Центральной Азии. Встречается и в южных регионах России: в Причерноморье, в Приазовье и в Крыму. В последнее время увеличилась численность каракуртов в Ростовской области, появились находки данного вида в Алтайском крае и Новосибирской области. В 2010 году они также были обнаружены в Волгоградской и Саратовской областях. В Москве и Подмосковье каракурты могли появиться только в порядке исключения. Постоянно жить в климате Средней полосы они не могут.

"Нет, это невозможно. Жить они здесь не могут. Почтой что угодно и откуда угодно сейчас завозится. Такие вещи исключать нельзя. Это далеко за пределами их ареала существования. Теоретически на юге Московской области могут быть тарантулы. Единичный завоз может быть, откуда угодно и чего угодно, а жить — нет", — сказал арахнолог, кандидат биологических наук Кирилл Еськов.

Европейская часть России продолжается находиться во власти очень теплых воздушных масс. Накануне на юге страны (в Калмыкии, на Кубани и в Ставрополье, а также донских степях и республиках Северного Кавказа) столбики термометров поднимались до +35, +38 градусов. Усилился натиск тепла и на северо-запад России. Здесь максимальные температуры были на 10 градусов ниже, чем в Южном регионе, тем не менее, не обошлось без рекордов тепла. Новые температурные максимумы в понедельник были зафиксированы в Карелии. И в ближайшие дни жара будет лишь усиливаться.

Вот как выглядит синоптическая карта. На ней видно, что по северной половине Европейской России перемещаются атмосферные фронты. Их прохождение сопровождается дождями, местами даже грозами. Но под натиском антициклона фронтальные разделы отступают на восток. И уже завтра очаг высокого давления достигнет центра страны, и, вытеснив дождевые облака, возьмется налаживать погоду.

Но минувшей ночью в средней полосе прошли небольшие дожди. Больше всего осадков досталось смоленской Вязьме. Здесь выпало 7 мм осадков. В поселке Поныри Курской области – 3 мм. Немногим меньше зафиксировала метеостанция в подмосковном Павловском Посаде. А в Москве, на опорной станции ВДНХ в осадкомер попало менее 1-го мм влаги.

Во вторник в столичном регионе местами еще могут пройти небольшие дожди, но температура ожидается почти на 5 градусов выше нормы — около +27. Ночью станет прохладнее, а в среду уже без осадков, и +27, +29. Во второй половине недели столбики вплотную приблизятся к 30-градусной отметке. В общем, вполне комфортная погода для каракуртов.

Текст: Метеовести

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