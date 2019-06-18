Лучший бомбардир чемпионата Словакии может приехать в Россию

Ведущий форвард футбольной сборной Словакии и братиславского клуба "Слован" Андраж Шпорар выбирает новое место для продолжения карьеры. По сведениям инсайдеров из окружения лучшего бомбардира национального чемпионата он может перебраться в Россию или в Турцию.

При этом если вести речь о турецком варианте, то здесь все предельно конкретно: заинтересованность в забивном форварде проявляет "Галатасарай", сообщает издание "Спорт-экспресс". А вот в России по разным сведениям интерес к Шпорару имеют два топ-клуба премьер-лиги, один из которых якобы столичный. Но никакой конкретики в этом вопросе пока нет.