Антони Марсьяль может сменить "МанЮнайтед" на "Вест Хэм"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку и переехать из Манчестера в Лондон. На него положил глаз столичный "Вест Хэм Юнайтед".

"Молотобойцы" всерьез заинтересованы в услугах 23-летнего француза и уже начали вести переговоры о его приобретении, сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на The Independent. Предполагается, что ради приобретения Марсьяля боссы "Вест Хэма" помимо денег готовы также предложить своего защитника Иссу Диопа.

"Красные дьяволы" согласятся с условиями лондонцев, но только в том случае, если им не удастся подписать оборонца "Лестер Сити" и сборной Англии Харри Магуайра. Он является приоритетным трансфером для наставника "МанЮнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.

Напомним, что Марсьяль в минувшем сезоне сыграл за "МЮ" 27 матчей в английской премьер-лиге, в которых он стал автором десяти голов и трех голевых передач.