УЕФА повысил статус футбольного арбитра Иванова

Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций опубликовал обновленные категории нескольких арбитров, в числе которых и представители России. На повышение пошел российский арбитр Сергей Иванов.

Прежде он находился во второй категории, но теперь повышен и перемещен в первую, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на официальный сайт УЕФА. Таким образом, теперь арбитрами первой категории от России являются два рефери: Иванов и Алексей Еськов.

Отметим, что в обратном направлении проследовал другой российский арбитр Владислав Безбородов – он переместился из первой во вторую, где помимо него также числятся Сергей Лапочкин, Виталий Мешков и Кирилл Левников.

Единственным российским арбитром элитной группы по-прежнему является Сергей Карасев.