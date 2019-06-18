Девочку-подростка из России убили в Испании ножом в горло, ее брата ищут

Испанские СМИ со ссылкой на полицию пишут о том, что 14-летняя девочка из России, тело которой накануне нашли в квартире города Матаро, была убита.

По сведениям издания La Vanguardia, ей нанесли удар ножом в горло. Сейчас правоохранители разыскивают ее 15-летнего брата, вместе с которым девочка оставалась в квартире на время, пока их мать отсутствовала.

По сведениям СМИ, женщина, которая воспитывала сына и дочь одна, уехала на несколько дней в Россию, а когда не смогла связаться с детьми, попросила о помощи знакомых.

Сосед влез в квартиру через балкон и обнаружил там тело 14-летней девочки. Она лежала в крови в спальни, у кровати.

Ее старшего брата в квартире не было. Следствие рассматривает разные версии трагедии, в том числе и ту, что убить не только дочь, но и сына могла сама мать.



Не исключается и версия ограбления. Соседи слышали, что в ночь, когда (предположительно) девочка была убита, в квартире будто бы ссорились.