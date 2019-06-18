Фокус не удался: тело индийского Гудини нашли в водах Ганга

В минувшее воскресенье в Калькутте фокусник, прозванный индийским Гудини, был закован, повешен на крюк и погружен в Ганг — шоумен планировал продемонстрировать чудесное освобождение.

Перед погружением 40-летний Чанчал Лахири, называющий себя Волшебником Мандрейком, сказал, что если у него все получится, то это будет настоящая магия, однако не исключил трагической развязки.

Спустя некоторое время помощники фокусника вытащили опустевший крюк — Волшебник Мандрейк исчез. В течение нескольких часов ошарашенные наблюдатели предполагали, что это розыгрыш или какой-то трюк, однако маг так и не объявился.

Спасатели искали его сутки, и в понедельник вечером, 17 июня, появились сообщения о том, что Чанчал Лахири был найден мертвым. Издание Navbharat Times сообщило, что шоумен захлебнулся в воде и утонул, его тело опознал родной брат погибшего фокусника.