Песков назвал высказывания Кудрина о бедности эмоциональными

Вопрос снижения доходов россиян существует, однако оценивать его гипертрофированно неверно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина об уровне бедности в стране, Песков заявил, что в Кремле не могут согласиться с его формулировками.

По словам Пескова, высказывания Кудрина больше относятся к эмоциональным проявлениям. "То есть в плане наличия проблемы, да — об этом хорошо известно, это никто не скрывает, но и гипертрофированно ее оценивать — считаем неверным", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне Кудрин в эфире одного из телеканалов заявил, что "бедность в России стала позором, потому что в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой иметь такое количество бедных — это потеря и в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

В своей речи Кудрин подчеркнул, что в последнее время уровень жизни граждан России снижался, в настоящее время около 12,5 миллионов человек находится за чертой бедности.

Песков подчеркнул, что о росте бедности в России в данном случае говорить нельзя. Он напомнил, что президент считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного минимума первоочередной, и реализация многих нацпроектов имеет своей целью решение данной проблемы.